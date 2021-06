Under Armour

Charged Assert 8 Running Shoe

$70.00 $59.99

Textile and Synthetic Imported Synthetic sole Shaft measures approximately low-top from arch NEUTRAL: For runners who need a balance of flexibility & cushioning Lightweight mesh upper with 3-color digital print delivers complete breathability Durable leather overlays for stability & that locks in your midfoot Neutral: for runners who need a balance of flexibility & cushioning. Lightweight mesh upper with 3-color digital print delivers complete breathability. Durable leather overlays for stability & that locks in your midfoot. Eva sockliner provides soft, step-in comfort. Charged cushioning midsole uses compression molded foam for even greater responsiveness & durability, providing optimal cushioning & energy return. Solid rubber outsole covers high impact zones for greater durability with less weight. Offset: 10mm. Weight: 8.15oz. Neutros: Para corredoras que necesitan un equilibrio entre flexibilidad y amortiguación. Parte superior de malla ligera con impresión digital de 3 colores que ofrece transpirabilidad completa. Hecho con capas de cuero duradero para ofrecer estabilidad que se bloquea en la zona del mediopié. La plantilla de EVA proporciona suavidad y comodidad. La entresuela Charged Cushioning usa espuma moldeada por compresión para mayor capacidad de respuesta y resistencia, y mejora la amortiguación y reposición de energía Suela de goma sólida que cubre zonas de alto impacto para hacerlos más duraderos y livianos. Caída: 0.39 pulgadas (10 mm). Peso: 8.15 onzas.