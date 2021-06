CeraVe

236 ml Nettoie, lisse et exfolie en douceur les peaux sèches et rugueuses. Restaure la barrière cutanée. Développée avec des dermatologues, cette formule CeraVe aux tensio-actifs doux et à l'acide salicylique, nettoie et exfolie en douceur les peaux sèches et rugueuses. Enrichi aux 3 céramides essentiels naturellement présents dans la peau et à l'acide hyaluronique, ce gel nettoyant restaure la barrière cutanée. Sans parfum. Hypoallergénique. Bénéfice produit A l'acide salicylique pour exfolier la peau en douceur. Aux 3 céramides essentiels naturellement présents dans la peau et à l'acide hyaluronique pour restaurer la barrière cutanée. Formule enrichie au niacinamide, actif anti-inflammatoire pour apaiser la peau. Sans parfum. Hypoallergénique. Nettoie en douceur, favorise l'élimination des rugosités des peaux sèches sans altérer la barrière protectrice de la peau, lisse la peau. Réf : 242081 R95696