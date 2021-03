CeraVe

CeraVe Feuchtigkeitslotion von L’Oréal enthält eine Kombination aus drei essenziellen Ceramiden 1 3 und 6-II die die Hautschutzbarriere aufbaut und die Haut wieder zart und samtig macht. Die aktiven Wirkstoffe wie Ceramide und Hyaluron werden durch die patentierte Wirkstoff-Freisetzung über den Tag freigesetzt und geben der trockenen Haut ihr Wohlbefinden zurück. Wunderbar seidige Textur mit Hyaluron CeraVe Feuchtigkeitslotion enthält Hyaluron. Diese gibt der trockenen Haut den zusätzlichen Feuchtigkeitsboost während Ceramide die Hautschutzbarriere auffüllen. Die Haut fühlt sich nach der Anwendung samtiger und geschmeidiger an. Durch die patentierte Wirkstoff-Freisetzung die die Aktivstoffe im Laufe der Zeit an die Haut abgibt entfalten sie ihre Wirkung noch lange nach dem Auftragen. Die Haut wird langanhaltend und tiefenwirksam verwöhnt. CeraVe Feuchtigkeitslotion kann für den ganzen Körper und für das Gesicht verwendet werden. Sie ist parfümfrei und geruchsneutral klebt und fettet nicht. Ceramide: Die Basis gesunder Haut Ceramide sind Bestandteile der obersten Hautschicht und bilden zusammen mit anderen Hautbestandteilen die Hautschutzbarriere. Diese schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und davor dass äußere Einflüsse wie Bakterien in die Haut eindringen. Bei trockener bis zu Neurodermitis neigender Haut nimmt der Ceramidgehalt ab und die Hautschutzbarriere ist gestört. CeraVe Feuchtigkeitsspendende Lotion enthält einen Komplex aus drei essenziellen Ceramiden (1 3 und 6-II) und schenkt trockener Haut damit was sie braucht um sich zu stärken und zu regenerieren. Zusätzlich enthält CeraVe eine patentierte Wirkstoff-Freisetzung (MVE-Technologie). Die aktiven Wirkstoffe – Ceramide und Hyaluron – sind schichtartig in Öl-und Wasserphasen angeordnet die über 24 Stunden an die Haut abgegeben werden und können tief in die Haut eindringen. Pflegeerlebnis Trockene Haut fühlt sich ab der ersten Anwendung samtiger und geschmeidiger an. Der natürliche Hautschutz ist gestärkt und die zusätzlich dank Hyaluron hydratisiert. Weitere Produkte CeraVe Feuchtigkeitslotion ist in den Packungsgrößen 88ml 236ml und 473ml erhältlich. Zur Pflege Ihres Körpers steht auch die reichhaltigere CeraVe Feuchtigkeitslotion zur Verfügung. CeraVe Schäumendes Reinigungsgel von ist eine Reinigung für normale bis fettige Haut von Gesicht und Körper. Bei trockener Haut empfiehlt sich die Verwendung der Cera Ve Reinigungslotion. Spezielle für das Gesicht bietet CeraVe eine Feuchtigkeitspflege mit und ohne LSF sowie eine Pflege speziell für die empfindliche Augenpartie an. Für die Bedürfnisse der Haut an Händen und Füßen bietet CeraVe abgestimmte Pflegeprodukte an. CeraVe: Dermatologische Wirksamkeit & langanhaltende Feuchtigkeit 2005 forschten führende Dermatologen aus den U.S.A. nach einer neuen wegweisenden Hautpflege die die Hautschutzbarriere auf innovative Weise stärken sollte. Ihr Anspruch war es dermatologische Wirksamkeit mit höchster Anwendungsfreude zu kombinieren - für ein seidig zartes Hautgefühl. So entstand CeraVe. Die Nr. 1 Empfehlung bei US-Dermatologen ( IQVIA ProVoice Survey U.S.A.: 1.421 Dermatologen FY 2017 Feuchtigkeitspflegen Körper) Wirkstoffe Phytosphingosin Ceramid 7 Ceramid 9 Cholesterol Hyaluronsäure, Natriumsalz DL-a63-Tocopherol Glycerol Hilfsstoffe Dinatrium edetat Triglyceroldiisostearat Xanthan gummi Kaliumdihydrogenphosphat Kaliummonohydrogenphosphat Macrogolcetylstearylether 20 Cetylstearylalkohol Cetylalkohol (RS)-3-[(2-Ethylhexyl)oxy]propan-1,2-diol Behentrimonium methosulfat Natrium lauroyllactylat Triglyceride, mittelkettige Wasser, gereinigtes Carbomer Polysorbat 20 Dimeticon 2-Phenoxyethanol