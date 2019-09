Rouje

Blouse CAMILLE 130 € Camille souligne la taille, glamourise un jean brut et défroisse l'allure. 34 36 38 40 42 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Son côté cintré/bouffant met le buste en valeur. Un basique. Philippine fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? Enfilez-la avec un jean, qu'il soit écru, stone ou marine. Une petite touche de sac Le J au bras et vous êtes parée. Philippine porte le Rouje de Paris en teinte 04 - Emilie. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Blouse à manches ballon en tissu satiné. Jolis boutons façon corsage sur le devant. Décolleté en V. 100% viscose. Camille se lave délicatement en machine à 30°C et n'aime pas le séchage en machine. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours