Skip navigation!
ADVERTISEMENT
DISCOVER
WATCH
SHOP
+MORE
United States
Switch To
United Kingdom
Germany
France
Australia
Search
Products from
Shop
Clothing
Outerwear
American Eagle
Boyfriend Blazer
$79.95
$59.96
Buy Now
Review It
At American Eagle
Need a few alternatives?
Isabel Marant Étoile
Sabine Long Coat
BUY
$970.00
Nordstrom
Banana Republic
Heritage Expedition Linen Blazer
BUY
$172.00
$214.99
Banana Republic
LoveShackFancy
Denison Tweed Blazer
BUY
$242.25
$323.00
loveshackfancy
American Eagle
Boyfriend Blazer
BUY
$59.96
$79.95
American Eagle
More from American Eagle
American Eagle
Curvy Super High-waisted Flare Jean
BUY
$59.95
American Eagle
American Eagle
Snappy Convertible Maxi Skirt
BUY
$59.95
American Eagle
American Eagle
Yin Yang Terry Slide Sandal
BUY
$34.95
American Eagle
American Eagle
Fleece Wide-leg Sweatpant
BUY
$49.95
American Eagle
More from Outerwear
Isabel Marant Étoile
Sabine Long Coat
BUY
$970.00
Nordstrom
Banana Republic
Heritage Expedition Linen Blazer
BUY
$172.00
$214.99
Banana Republic
LoveShackFancy
Denison Tweed Blazer
BUY
$242.25
$323.00
loveshackfancy
American Eagle
Boyfriend Blazer
BUY
$59.96
$79.95
American Eagle
Discover
R29 Stories & News
Watch
R29 Original Series & Films
Shop
R29's Most Wanted