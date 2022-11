The Body Shop

Box Of Wonders Big Adventskalender

Mache Dir jeden Morgen bis Weihnachten eine Freude - unser Box of Wonders Big Adventskalender hält 25 Überraschungen für Dich bereit! Unsere neuen Beauty Adventskalender feiern unsere Community Fair Trade Partner auf der ganzen Welt - dieser Adventskalender ist den Frauen und Mädchen gewidmet, die unsere Shea Butter in Nord Ghana herstellen. Öffne jeden Tag ein Türchen und verwöhne Deinen Körper von Kopf bis Fuß für Weihnachten. Darin befinden sich unter anderem unsere Body Butters, die mit Shea Butter aus Ghana angereichert sind und Deine Haut bis zu 96 Stunden mit Feuchtigkeit versorgen, unsere Mini Himalayan Charcoal reinigende Maske, unsere Nicaraguan Coffee Gesichtsmaske und ein Body Scrub, der Deine Haut besonders im Winter peelt und verwöhnt. Wenn Du bereits jetzt wissen möchtest, was für Überraschungen sich in dem Adventskalender verstecken, schaue einfach in der Liste unten nach - wir verraten es auch nicht! In jedem Box of Wonders Big Adventskalender befindet sich ein paar Infos zu unseren Community Fair Trade und auf jedem Türchen findest Du einen Act of Kindness, der Dich dazu inspirieren soll, anderen eine Freude zu machen. Du kannst die Pop-up Konstruktion als Geschenkeanhänger für Deine Weihnachtsgeschenke und den Adventskalender selbst später zur Aufbewahrung Deines Schmucks oder anderen kleinen Dingen verwenden. Unser Adventskalender macht mehr als nur einem Menschen Freude: Er unterstützt unsere Community Fair Trade Partner in Indien mit einem fairen und regelmäßigen Gehalt, Zugang zu einer Krankenversicherung und mit Bildungsprojekten. Bisher haben wir 600 Frauen in 11 Dörfern unterstützen dürfen. Freue Dich auf die Weihnachtszeit und mache sie mit unserem Adventskalender zu etwas ganz Besonderem!