The Body Shop

Box Of Wishes & Wonders Ultimate Adventskalender

€139.00

Buy Now Review It

At The Body Shop

Als Love Your Body™ Club Mitglied erhältst Du für JEDEN Aventskalender einen Gutschein: Für unseren Box of Wishes und Box of Wonders Big Adventskalender schenken wir Dir einen 5-€-Gutschein und für unseren Box of Wishes & Wonders Ultimate Adventskalender einen 10-€-Gutschein. Dieser wird Deinem Konto innerhalb von 48 Stunden gutgeschrieben. Feiere jeden Tag vor Weihnachten mit den liebevoll ausgewählten Überraschungen aus unserem Box of Wishes & Wonders Ultimate Adventskalender. Unsere neuen Beauty Adventskalender geben Dir einen kleinen Einblick in die Welt der Müllsammler aus Bengaluru in Indien, wo unser recyceltes Community Fair Trade Kunststoff her kommt. Einige der Verpackungen der Produkte in unserem Adventskalender bestehen daraus. Unser neuer Beauty Adventskalender ist vollgepackt mit 25 Überraschungen, die Deinen Körper in der Weihnachtszeit von Kopf bis Fuß verwöhnen - darunter sind auch ein paar Produkte in Originalgröße, um den Kalender für Dich zu etwas ganz Besonderem zu machen. Darin befinden sich außerdem unsere Himalayan Charcoal reinigende Maske, unsere British Rose Gesichtsmaske, Moringa Shampoo und Conditioner in Originalgröße und unser Bestseller Sleep Calming Kissenspray, um Dir in der Weihnachtszeit einen erholsamen Schlaf zu schenken, damit Du für die Geschenkesuche ausgeruht bist. Wenn Du bereits jetzt wissen möchtest, was für Überraschungen sich in dem Adventskalender verstecken, schaue einfach in der Liste unten nach - wir verraten es auch nicht! In jedem Box of Wishes & Wonders Ultimate Adventskalender befindet sich ein paar Infos zu unseren Community Fair Trade und auf jedem Türchen findest Du einen Act of Kindness, der Dich dazu inspirieren soll, anderen eine Freude zu machen. Du kannst die Pop-up Konstruktion als Geschenkeanhänger für Deine Weihnachtsgeschenke und den Adventskalender selbst später zur Aufbewahrung Deines Schmucks oder anderen kleinen Dingen verwenden. Unser Adventskalender macht mehr als nur einem Menschen Freude: Er unterstützt unsere Community Fair Trade Partner in Indien mit einem fairen und regelmäßigen Gehalt. Freue Dich auf die Weihnachtszeit und mache sie mit unserem Adventskalender zu etwas ganz Besonderem! Mache Dir oder Deinen Liebsten eine Freude. Länge 36cm x Tiefe 26cm x Höhe 22cm. Gewicht 5.2kg. Den Inhalt findest Du weiter unten Information zum Versand: Wenn Du zusätzlich zu unseren Adventskalendern weitere Produkte bestellt hast, versenden wir diese aufgrund der Kalendergröße in zwei separaten Paketen und an zwei unterschiedlichen Tagen.