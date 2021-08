Biore

Bioré Rosenquarz + Aktivkohle Gesichtsgel

€4.96

Buy Now Review It

At Flaconi

let's face it Edelsteine sind seit Jahrhunderten für ihre einzigartige Heilkräfte bekannt. Rosenquarz, ein natürlicher Kristall, ist bekannt als der Stein, der für Selbstliebe und Selbstfürsorge steht. What it does BIORE PORENREINIGENDES WASCHGEL FÜR JDEN TAG tiefenreinigt und klärt die Poren und fügt eine Portion Selbstliebe hinzu,um dich und deine Haut mit Energie zu versorgen. Love your pores, love yourself. > mit natürlicher Aktivkohle,bekannt für ihre Fähigkeit, Unreiheiten zu umschließen und zu entfernen. > DERMATOLOGISCH GETESTET > NICHT-PORENVERSTOPFEND > KEINE INHALtSSTOFFE TIERISCHEN URSPRUNGS.