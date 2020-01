Rouje

Jean BASTILLE 130 € Bastille fusèle la silhouette et bombe le fessier pile comme il faut. Indispensable. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Taille haute comme il faut et légèrement évasé comme on aime. Renata fait 1m74 et porte une taille 24. Comment l'assortir ? On l'assume fièrement avec un top court ou un haut glissé dedans. Renata porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 03-Camille et 08-Nathalie. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Jean taille haute avec fermeture par boutons apparents. Matière rigide qui s'assouplit avec le temps. Broderie "R" sur la poche arrière gauche. Denim brut 100% coton. Bastille passe en machine à 40°C et supporte un séchage à 60°C maximum. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours