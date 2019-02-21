Reina Olga
Bandcamp Bikini Set
€220.00
At Reina Olga
BANDCAMP IS THE PERFECT STRAPLESS TOP. SUPER COMFY BUT DEVELOPED WITH ALL OUR NEEDS IN MIND: ADJUSTABLE BACK CLOSURE WITH OUR SIGNATURE COLD CLASP, CORSET-LIKE SIDES SO IT STAYS IN PLACE, AND A CENTER ACCESSORY FOR FUN.THE RINGS BOTTOMS ARE MADE TO MAKE YOU FEEL LIKE THAT BADASS, HOT AS HELL CHICK YOU ALWAYS WANTED TO BE. THEY ARE CUT AND FITTED TO PERFECTION, REVEALING JUST THE RIGHT AMOUNT OF SEXY AND HIDING THE RIGHT AMOUNT OF NASTY.RING ACCESSORIES ON both SIDES ADD THAT POP OF CONTRAST, MAKING THIS STYLE REALLY FUNKY AND CHIC AT THE SAME TIME.WEAR THEM PAMELA STYLE HIGH AND MIGHTY ON YOUR HIPS, OR COOL AND UNDERSTATED THE NON TRENDY BENDY TRADITIONAL WAY - EITHER WAY, IN THE RINGS BOTTOMS YOU WILL MAKE A KILLING. All samples photographed are size 1 Hand lovingly made in italy <3