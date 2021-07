Drunk Elephant

B-hydra™ Sérum Hydratation Intense

Le produit : B-Hydra™ agit comme un grand verre d’eau fraîche sur votre peau déshydratée. Ce sérum ultra-hydratant ravive le teint tout en améliorant le grain de peau et sa tonicité. Ce pour quoi il est formulé : Formulé avec de la provitamine B5 et des céramides d’ananas, B-Hydra™ offre une hydratation constante durant la journée, pour une peau plus éclatante. Avec un complexe de lentille, pomme et pastèque, B-Hydra™ aide à réduire la sécheresse de la peau et l’apparence des ridules. Votre teint deviendra plus lumineux et d'apparence plus jeune à chaque application. Ce sérum résistant et léger convient à tous les types de peaux. Ce que vous devez aussi savoir : Ces formulations sont biocompatibles ; en d’autres termes, cela signifie qu’elles peuvent facilement être assimilées par votre peau tout en préservant son équilibre. Formulé en tenant compte de la taille moléculaire, ce sérum léger et résistant possède un pH de 5,7 et convient à tous les types de peaux. Ingrédients clés : - La provitamine B5, ​un hydratant qui attire et retient l’hydratation de la peau ; elle aide à maintenir la fonction barrière de la peau. - Les céramides d’ananas, qui favorisent un teint lumineux et une amélioration de la texture et de la couleur de la peau. - L’hyaluronate de sodium a un poids moléculaire plus faible que l’acide hyaluronique et est facilement assimilé par la peau ; il libère une hydratation intense qui aide à réduire l’apparence des rides et ridules pour une peau plus ferme. GOOD FOR YOU* Des formules composées à 90% minimum d'ingrédients d'origine naturelle GOOD FOR VEGAN** Des produits sans ingrédient d’origine animale *Bon pour vous **Bon pour les végétaliens