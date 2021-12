Augustinus Bader

Augustinus Bader The Body Oil Körperöl

Eine leistungsstarke, ultranährende Hautpflege, die mit TFC8 und wertvollen pflanzlichen Wirkstoffen arbeitet. Unglaublich schnell absorbierend und nicht fettend, spendet The Body Oil tiefgehende Feuchtigkeit, pflegt und schützt für sofortige, sichtbare Ergebnisse. Eine beruhigende Mischung aus pflanzlichen Wirkstoffen, einschließlich pflegendem Vitamin E, feuchtigkeitsspendendem Argan, nährendem Olivenöl und aufbauendem Squalan. Reduziert das Auftreten von Cellulite, Dehnungsstreifen und Pigmentierung für eine Haut, die straff und glatt aussieht und sich auch so anfühlt. Spendet intensiv Feuchtigkeit, unterstützt die Barrierefunktion der Haut und trägt zum Schutz vor Feuchtigkeitsverlust bei. Vollgepackt mit Antioxidantien zum Schutz der Haut vor freien Radikalen und Umweltaggressoren. Hilft, die Elastizität zu verbessern und verleiht der Haut ein geschmeidiges, pralles Gefühl Seidig, reichhaltige Textur, dennoch leicht, effizient und schnell absorbierend. Zieht sofort in die Haut ein - hinterlässt keine fettigen Rückstände Parfümfrei, verstopft nicht die Poren, ohne Reizstoffe oder Allergene entwickelt. Formuliert für alle Hauttypen. 100% frei von Parabenen, Duftstoffen, SLS, SLES, DEA, Schwermetallen, Talkum und Vaseline, Paraffin/ Mineralien Öl. Untergebracht in einer vollständig recycelbaren Glasflasche. Karton, Einlage und Faltblatt sind zu 100 % wiederverwertbar.