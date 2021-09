Orboils

Ash

In a sniff: Sparkling yet grounded In one word: Infectious Drink of choice: Gin Loves: A practical joke Hates: An Awkward silence Turn On: A quick hail of a cab FRAGRANCE NOTES: Fresh PetitgrainCedarwood INGREDIENTS: Parfum (Fragrance), Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (Bergamot Oil), Juniperus Virginiana Wood Oil (Cedarwood Oil), Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig Oil (Petitgrain Oil), Citrus Limon Peel Oil (Lemon Oil), Lavandula Angustifolia Oil (Lavender Oil), Ferula Galbaniflua Resin Oil (Galbanum Oil) ALLERGENS: Citral (0.1%), Coumarin (1%), Geraniol (0.01%), Linalool (2.7%), Citronellol (0.01%), Limonene (5.6%)