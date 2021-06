Clinique

Anti-blemish Solutions™ Savon Visage Et Corps Anti-imperfections

Résumé Ce savon traitant doux aide à éliminer et à prévenir l'acné sur le visage et le corps. Cible les éruptions à l'aide d'acide salicylique anti-acné encapsulé. Élimine les impuretés et l'excès de sébum. Désobstrue les pores. Résultat : un aspect et une sensation de peau apaisée, lissée et confortable. Clinique, des formules conçues pour un résultat maximal sans irritation. Soumis à des tests d'allergie. 100% sans parfum.