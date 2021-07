AHAVA

Anti-age Crystal Osmoter™ Visage

€69.95

L'Anti-âge Crystal Osmoter™ Visage Ahava est formulé pour offrir une véritable cure de jouvence à la peau. Cette huile sérum ultra-concentrée en minéraux de la Mer Morte agit en quelques gouttes prélevées à l’aide de sa pipette pour combler les rides et ridules. Ce soin anti-âge permet à la peau de retrouver sa fermeté et son élasticité naturelles. Le sérum Anti-âge Crystal Osmoter™ Visage Ahava recharge la peau en minéraux jusque dans les couches les plus profondes de l’épiderme grâce une dose six fois supérieure à la dose habituelle. Produit de la Mer Morte, il offre la plus haute concentration possible en minéraux jamais mise au point par les laboratoires Ahava. Contenance: 30ml Principes actifs : + Une puissante concentration d’Osmoter™, composé minéral exclusif mis au point par les laboratoires Ahava pour stimuler les fonctions cellulaires de la peau et permettre aux substances nutritives de l’épiderme de remonter à sa surface, lui restaurant ainsi souplesse, éclat et vitalité. Une triple concentration d’OSMOTER™ agit puissamment au cœur des cellules, sur les aquaporines pour booster l’hydratation et sur les protéasomes pour l'éclat. + Huiles végétales de Macadamia, d'Argousier, de Jojoba, de Bourrache et de Millepertuis Conseils d’utilisation : Appliquez sur l'ensemble de votre visage 3 à 4 gouttes de l'Anti-âge Crystal Osmoter™ Visage Ahava à l’aide de la pipette doseuse. L’Anti-âge Crystal Osmoter™ Visage Ahava peut être appliqué sur le contour de l’œil, le visage et le décolleté. Pourquoi on l’aime : « Trois ou quatre fois dans l’année, j’aime offrir à ma peau un traitement intensif contre la fatigue et les signes de l’âge. Avec sa formule concentrée en Osmoter™, le formidable composé minéral d’Ahava, l’Anti-âge Crystal Osmoter™ Visage offre six fois plus d’actifs qu’un soin classique. Ma peau est revigorée et paraît plus jeune. » Eglantine, Ahava