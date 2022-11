Dior

Adventskalender 24 Dior Überraschungen

„Wenn ich nachts in einem der märchenhaften Dior Gärten liege und nach Norden schaue, bewundere ich die Sternbilder um den Polarstern, die am funkelnden Himmel zu spielen scheinen. Ich atme den berauschenden Duft der Blumen ein. Dieser Duft vermischt sich mit der Magie der Sternbilder und haucht der fantastischen Szenerie Leben ein.“ Pietro Ruffo Für diese neue Ausgabe des Dior Adventskalenders hat der Künstler Pietro Ruffo, ein Freund des Hauses Dior, eine magische und prächtige astrale Welt erschaffen, in der sich eine Fülle von Blumen, märchenhaften Sternbildern, Sternenstaub und fantastische Tiere tummeln. Der Große Wagen, die Giraffe, der Luchs, der Drache, der Kleine Wagen, Kepheus, Perseus und Kassiopeia scheinen um den Nordstern zu tanzen, der durch die ikonische 30 Avenue Montaigne symbolisiert wird. Acht Sternbilder zieren den Adventskalender; sie stehen für die Glückszahl von Monsieur Dior. Öffnen Sie nacheinander die 24 Türchen des Adventskalenders und entdecken Sie jeden Tag eine neue Überraschung für einen Dezember voller Träume und Wunder. Wenn Sie sich von den Kostbarkeiten, die Sie im Dior Adventskalender erwarten, überraschen lassen möchten, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen, denn im Folgenden wird der Inhalt verraten. - J’adore Eau de Parfum, 5 ml - J'adore Parfum d’eau, 5 ml - Sauvage Eau de Toilette, 10 ml - Miss Dior Eau de Parfum, 5 ml - Miss Dior Blooming Bouquet, 5 ml - La Collection Privée Christian Dior Oud Ispahan, 7,5 ml - La Collection Privée Christian Dior Gris Dior, 7,5 ml - La Collection Privée Christian Dior Jasmin des Anges, 7,5 ml - Rouge Dior 999, samtiges Finish - Rouge Dior Balsam 000, satiniertes Finish - Rouge Dior 100, samtiges Finish - Dior Vernis 999, 7 ml - Diorshow Iconic Overcurl 090, 4 ml - Diorshow Maximizer 3D, 4 ml - Dior Prestige La Crème Haute Réparation, 15 ml - Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Advanced Serum, 10 ml - Capture Totale Super Potent Serum, 10 ml - 30 Montaigne Kerze, 85 g - Thé Osmanthus Kerze, 35 g - Ambre Nuit Kerze, 35 g - Jardin d'Orangers Kerze, 35 g - Gris Dior Körpercreme, 15 ml - Miss Dior Handcreme, 20 ml - Glücksstern als Weihnachtsdeko