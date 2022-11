Yves Saint Laurent

Ysl Adventskalender 2022

€327.95

Buy Now Review It

At Flaconi

Produktdetails 24 YSL Beauty Überraschungen warten auf Sie in einem luxuriösen Adventskalender zur Vorfreude auf eine unvergessliche Adventszeit. Der Adventkalender enthält: 1 x Black Opium Eau de Parfum 7,5 ml 1 x Mon Paris Eau de Parfum 7,5 ml 1 x Libre Eau de Parfum 7,5 ml 1 x Blouse Eau de Parfum 7,5 ml 1 x Rouge Pur Couture Mini Lipstick Nr. 21 1,3 g 1 x Rouge Pur Couture Mini Lipstick Nr. 1 1,3 g 1 x Rouge Pur Couture Mini Lipstick Nr. 70 1,3 g 1 x Rouge Pur Couture Mini Lipstick Nr. 83 1,3 g 1 x Rouge Pur Couture Mini Lipstick Nr. 1966 1,3 g 1 x Rouge Pur Couture The Slim Lipstick Nr. 1966 2,2 g 1 x Rouge Volupté Shine Lipstick Nr. 86 3,2 g 1 x The Slim Velvet Radical Lipstick Nr. 21 2 g 1 x Tatouage Couture Velvet Cream Nr. 216 6 ml 1 x Biphase Makeup Remover 8 ml 1 x Mascara Volume Effet Faux Cils Nr. 1 2 ml 1 x Mascara Volume Effet Faux Cils Radical Nr. 1 2 ml 1 x Mascara Volume Extrême Lash Clash 2 ml 1 x Dessin Du Regard Eyepencil Nr. 1 0,8 g 1 x Pure Shots Hydra Bounce Lotion 10 ml 1 x Touche Éclat Blur Primer 10 ml 1 x Pure Shots Night Reboot Serum 7 ml 1 x Pure Shots Perfect Plumper 7 ml 1 x Pure Shots Lines Away Serum 7 ml 1 x YSL Spiegel Funkeln Sie zu den Feiertagen mit dem perfekten Geschenk von Yves Saint Laurent und lassen Sie die Party beginnen. Mehr anzeigen