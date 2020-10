Diptyque

Advent Calendar

$425.00

A limited-edition set of full- and sample-size diptyque favorites to help you count down to the holidays.What it does: This deluxe set is presented in packaging illustrated by artist Ugo Gattoni that will retain its magic even after the season ends.Set includes:- Limited-edition Moonlit Fir Candle (2.5 oz.)- Limited-edition metal Christmas decorations- 11 Candles in scents Tubéreuse, Figuier, Noisetier, Ambre, Mimosa, Musc, Feu de bois, Lys, Baies, Roses and Narguilé (1.23 oz. each)- 4 Eau de Toilette sprays in scents Do Son, Eau des Sens, Philosykos and Tam Dao (0.34 oz. each)- 3 Eau de Parfum sprays in Eau Capitale, Eau de Minthé and Fleur de Peau (0.34 oz. each)- L'Ombre dans L'Eau Shower Oil (0.5 oz.)- Do Son Solid Perfume (0.12 oz.)- Rich Body Cream (0.5 oz.)- Exfoliating Body Scrub (0.5 oz.)"/