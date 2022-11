Dr. Barbara Sturm

Beschreibung Dr. Barbara Sturm präsentiert ihren luxuriösen ADVENT CALENDAR. Der für das Jahr 2022 neu gestaltete Kalender kommt in einer wunderschönen, von einer Schmuckschatulle inspirierten Geschenkbox, die sich öffnen lässt, um zwei Etagen zu enthüllen, die jeweils einzeln nummerierte Hautpflegeüberraschungen für die 24 Tage vor Weihnachten enthalten. Der ADVENT CALENDAR enthält eine Auswahl von Dr. Sturms beliebtesten Produkten sowie ihre neuesten Innovationen in Original-, Deluxe- und Mini-Größen und ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für einen selbst oder die Liebsten. Eine genaue Auflistung der enthaltenen Produkte finden Sie unter ‘Besonderheiten’. Besonderheiten CLEANSER (50 ml) LIP BALM (3 g) DARKER SKIN TONES HYALURONIC SERUM (10 ml) FACE CREAM (20 ml) FACE MASK (20 ml) SUPER ANTI-AGING HAND CREAM (50 ml) THE BETTER B NIACINAMIDE SERUM (10 ml) BRIGHTENING SERUM (10 ml) SUPER ANTI-AGING SERUM (3 ml) ANTI-AGING BODY CREAM (50 ml) SUPER ANTI-AGING NECK & DÉCOLLETÉ CREAM (3 ml) SUPER ANTI-AGING FACE CREAM (3 ml) CLARIFYING MASK (20 ml) THE GOOD C VITAMIN C SERUM (20 ml) REPAIR HAIR MASK (7,5 ml) BALANCING TONER (20 ml) ANTI-POLLUTION DROPS (10 ml) CALMING SERUM (10 ml) ANTI-AGING PRIMER (20 ml) ENZYME CLEANSER (20 g) NIGHT SERUM (10 ml) HYALURONIC SERUM (10 ml) GLOW DROPS (10 m Inhaltsstoffe Cleanser: AQUA/WATER/EAU, SODIUM COCOAMPHOACETATE, LAURYL GLUCOSIDE, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PANTHENOL, UREA, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, SALICYLIC ACID, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, PANTOLACTONE, SODIUM BENZOATE. Lip Balm: OLUS OIL/VEGETABLE OIL/HUILE VEGETALE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, LANOLIN OIL, CERA ALBA/BEESWAX/CIRE DE ABEILLE, STEARALKONIUM HECTORITE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, PROPYLENE CARBONATE. Darker Skin Tones Hyaluronic Serum: AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, GLYCERIN, MARIS AQUA/SEA WATER/EAU DE MER, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED ALGAE EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID. Face Cream: AQUA/WATER/EAU, OCTYLDODECANOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, DECYL OLEATE, ZEA MAYS (CORN) GERM OIL, CETEARYL ALCOHOL, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, SORBITOL, PROPANEDIOL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, COCOGLYCERIDES, DIMETHICONE, TOCOPHERYL ACETATE, BAICALIN, PANTHENOL, SQUALANE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, CARBOMER, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PANTOLACTONE, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, PHENOXYETHANOL. Face Mask: AQUA/WATER/EAU, KAOLIN, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, DECYL OLEATE, XANTHAN GUM, TOCOPHERYL ACETATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL. Super Anti Aging Hand Cream: AQUA/WATER/EAU, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND)OIL, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, BUTYROSPERMUMPARKII (SHEA) BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, DECYL OLEATE, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES,LACTOBACILLUS/ PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, BELLIS PERENNIS(DAISY) FLOWER EXTRACT, CHLORELLA VULGARIS/LUPINUS ALBUS PROTEIN FERMENT, GARCINIA MANGOSTANA PEELEXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, PYRUS CYDONIA SEED EXTRACT, CERAMIDE NP, SODIUMHYALURONATE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CERAMIDE AP, PHYTOSPHINGOSINE, CERAMIDEEOP, BIOSACCHARIDE GUM-1, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, CARBOMER, XANTHAN GUM, ALCOHOL DENAT.,ETHYLHEXYLGLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, PHENETHYL ALCOHOL,PHENOXYETHANOL, SODIUM HYDROXIDE, CHOLESTEROL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PANTOLACTONE,MALTODEXTRIN, CITRIC ACID. The Better B Niacinamide Serum: AQUA/WATER/EAU, NIACINAMIDE, ECTOIN, GLYCERIN, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, DICAPRYLYL CARBONATE, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, SACCHARIDE ISOMERATE, PANTHENOL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES, CETEARYL ALCOHOL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, SCLEROTIUM GUM, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, PANTOLACTONE, PHENOXYETHANOL, ALCOHOL, SODIUM PHYTATE. Super Anti-Aging Eye Cream: AQUA/WATER/EAU, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, GLYCERIN, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, OCTYLDODECANOL, CETYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, ACACIA SENEGAL GUM, FRUCTOSE, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, MANGIFERA INDICA (MANGO) SEED OIL, ALBIZIA JULIBRISSIN BARK EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM (HORSE CHESTNUT) EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, HYDROLYZED ALGIN, SODIUM HYALURONATE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CERAMIDE NP, DARUTOSIDE, PANTHENOL, BUTYLENE GLYCOL, MARIS AQUA/SEA WATER/EAU DE MER, HYDROGENATED LECITHIN, PENTYLENE GLYCOL, HYDROLYZED RHIZOBIAN GUM, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, C12-16 ALCOHOLS, PALMITIC ACID, SQUALANE, SODIUM PHYTATE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SUCROSE, PANTOLACTONE, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, ALCOHOL. Brightening Serum: AQUA/WATER/EAU, METHYLSILANOL MANNURONATE, GLYCERIN, METHYLPROPANEDIOL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, SILICA, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH, PANTHENOL, ALLANTOIN, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, ALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, PANTOLACTONE, LEPIDIUM SATIVUM SPROUT EXTRACT, SOY ISOFLAVONES, PHENOXYETHANOL, SODIUM POTASSIUM ALUMINUM SILICATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, LECITHIN, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM EDTA, SORBIC ACID, CITRIC ACID, IRON OXIDES (CI 77491), TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). Super Anti-Aging Serum: AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, PROPANEDIOL, SODIUM HYALURONATE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, BAICALIN, GLUTATHIONE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN. Anti-Aging Body Cream: AQUA/WATER/EAU, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, SQUALANE, DICAPRYLYL CARBONATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, TERMINALIA CATAPPA LEAF EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, LIMNANTHES ALBA (MEADOWFOAM) SEED OIL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, SAMBUCUS NIGRA FLOWER EXTRACT, LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT, HYDROLYZED CICER SEED EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, BIOSACCHARIDE GUM-1, PHENOXYETHANOL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, PVP, TANNIC ACID, CARBOMER, ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, XANTHAN GUM, FRAGRANCE (PARFUM), POTASSIUM SORBATE, DISODIUM EDTA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM HYDROXIDE, LINALOOL, SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, PANTOLACTONE, BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, GERANIOL, ASCORBIC ACID. Super Anti-Aging Neck & Décolleté Cream: AQUA/WATER/EAU, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, GLYCERIN, SACCHAROMYCES/XYLINUM/BLACK TEA FERMENT, CETYL ALCOHOL, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, ETHYLHEXYL PALMITATE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, SCLEROCARYA BIRREA SEED OIL, MANGIFERA INDICA (MANGO) SEED OIL, CHLORELLA VULGARIS/LUPINUS ALBUS PROTEIN FERMENT, GARCINIA MANGOSTANA PEEL EXTRACT, GLUCOSYL HESPERIDIN , HORDEUM DISTICHON EXTRACT/HORDEUM DISTICHON (BARLEY) EXTRACT/EXTRAIT D´ORGE À DEUX RANGS, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, OPUNTIA FICUS-INDICA STEM EXTRACT, PYRUS CYDONIA SEED EXTRACT, LENTINUS EDODES EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, BELLIS PERENNIS (DAISY) FLOWER EXTRACT, CERAMIDE NP, SACCHARIDE ISOMERATE, BIOSACCHARIDE GUM-1, SODIUM HYALURONATE, PANTHENOL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, XANTHAN GUM, ALCOHOL DENAT., GELLAN GUM, TOCOPHEROL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, SODIUM BENZOATE, SILICA DIMETHYL SILYLATE, SODIUM CITRATE, PHENETHYL ALCOHOL, BUTYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, CAPRYLYL GLYCOL, POTASSIUM BENZOATE, PANTOLACTONE, MALTODEXTRIN, HEXYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, ALCOHOL, PHYTIC ACID. Super Anti-Aging Face Cream: AQUA/WATER/EAU, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DECYL OLEATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERIN, HYDROGENATED LECITHIN, PENTYLENE GLYCOL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, TOCOPHERYL ACETATE, CERAMIDE NP, SODIUM HYALURONATE, POLYGONUM BISTORTA ROOT EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, PLANKTON EXTRACT, PHENOXYETHANOL, PANTHENOL, C12-16 ALCOHOLS, PALMITIC ACID, SQUALANE, XANTHAN GUM, CARBOMER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, TEPRENONE, SODIUM HYDROXIDE, HEXYLENE GLYCOL, PANTOLACTONE, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID. CLARIFYING FACE MASK 20ML: AQUA/WATER/EAU, KAOLIN, ALCOHOL DENAT., CETEARYL ALCOHOL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, OCTYLDODECANOL, BRASSICA CAMPESTRIS (RAPESEED) STEROLS, CETEARYL GLUCOSIDE, PANTHENOL, ZINC PCA, ALLANTOIN, LENS ESCULENTA (LENTIL) SEED EXTRACT, ECHIUM PLANTAGINEUM SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL UNSAPONIFIABLES, SODIUM HYALURONATE, POLYGONUM BISTORTA ROOT EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CARDIOSPERMUM HALICACABUM FLOWER/LEAF/VINE EXTRACT, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, DISODIUM EDTA, HEXYLENE GLYCOL, ARGININE, ASCORBYL PALMITATE, PANTOLACTONE, CAPRYLYL GLYCOL, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, PHENOXYETHANOL, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). The Good C Vitamin C Serum: AQUA/WATER/EAU, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, TETRAHEXYLDECYL ASCORBATE,LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, DICAPRYLYL CARBONATE, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT)KERNEL OIL, ASCORBYL GLUCOSIDE, OLEA EUROPAEA (OLIVE) LEAF EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, TERMINALIAFERDINANDIANA FRUIT EXTRACT, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE,HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ZINC PCA, PHENOXYETHANOL, CETEARYL ALCOHOL, HYDROGENATEDVEGETABLE GLYCERIDES, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, XANTHAN GUM, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES,SODIUM SULFITE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SCLEROTIUM GUM, TOCOPHEROL. Hair Mask Sachet: AQUA/WATER/EAU, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, HYDROGENATED FARNESENE, DISTEAROYLETHYL DIMONIUM CHLORIDE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, MALTODEXTRIN, SODIUM BENZOATE, PANTHENOL, POTASSIUM SORBATE, MARIS AQUA, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYALURONATE, CITRIC ACID, CAESALPINIA SPINOSA FRUIT POD EXTRACT, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SPROUT EXTRACT, CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, PORTULACA OLERACEA EXTRACT, SACCHARIDE ISOMERATE, LAVANDULA STOECHAS EXTRACT. Balancing Toner: AQUA/WATER/EAU, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, HEXYLENE GLYCOL, CAPRYLOYL GLYCINE, PANTHENOL, SODIUM HYALURONATE, MAGNESIUM CARBOXYMETHYL BETA-GLUCAN, BIOSACCHARIDE GUM-1, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, XYLITYLGLUCOSIDE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, PANTOLACTONE, GLUTATHIONE. Anti-Pollution Drops: AQUA/WATER/EAU, BETAINE, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM HYALURONATE, ALTEROMONAS FERMENT EXTRACT, BIOSACCHARIDE GUM-1, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED EXTRACT, CARBOMER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL. Calming Serum: AQUA/WATER/EAU, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, DICAPRYLYL CARBONATE, GLYCERIN, OCTYLDODECANOL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, GLYCERYL STEARATE, PANTHENOL, ECHIUM PLANTAGINEUM SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL UNSAPONIFIABLES, BIOSACCHARIDE GUM-1, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CARDIOSPERMUM HALICACABUM FLOWER/LEAF/VINE EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL, STEARIC ACID, CARBOMER, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, PANTOLACTONE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL. Anti-Aging Primer: AQUA/WATER/EAU, PENTYLENE GLYCOL, BUTYLENE GLYCOL, SODIUM POLYACRYLATE, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH, MICA, SODIUM HYALURONATE, SODIUM LACTATE, SODIUM PCA, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, FRUCTOSE, GLYCINE, INOSITOL, LACTIC ACID, NIACINAMIDE, UREA, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM PHYTATE, TIN OXIDE, SODIUM BENZOATE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). Enzyme Cleanser: SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, TALC, CELLULOSE, MALTODEXTRIN, AQUA/WATER/EAU, XANTHAN GUM, ASCORBIC ACID, SUBTILISIN, LIPASE. Clarifying Face Cream: AQUA/WATER/EAU, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, BUTYLENE GLYCOL, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, SORBITOL, ETHYLHEXYL ISONONANOATE, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, OCTYLDODECANOL, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHYLIMIDAZOLIDINONE RICE STARCH, HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, SODIUM LACTATE, SODIUM PCA, ZINC PCA, ALLANTOIN, ECHIUM PLANTAGINEUM SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL UNSAPONIFIABLES, BIOSACCHARIDE GUM-1, POLYGONUM BISTORTA ROOT EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CARDIOSPERMUM HALICACABUM FLOWER/LEAF/VINE EXTRACT, FRUCTOSE, GLYCINE, INOSITOL, LACTIC ACID, NIACINAMIDE, UREA, TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, DIMETHICONE, ARGININE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, HEXYLENE GLYCOL, ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM BENZOATE, PANTOLACTONE, CAPRYLYL GLYCOL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID. Night Serum: AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, ALCOHOL, SODIUM HYALURONATE, GLYCERIN, MAGNESIUM CARBOXYMETHYL BETA-GLUCAN, ONOPORDUM ACANTHIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, CASSIA ALATA LEAF EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, PHRAGMITES KARKA EXTRACT, PORIA COCOS EXTRACT, PLANKTON EXTRACT, XANTHAN GUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE. Hyaluronic Serum: AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE. Glow Drops: AQUA/WATER/EAU, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, C12-15 ALKYL BENZOATE, GLYCERIN, LACTOBACILLUS/PORTULACA OLERACEA FERMENT EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, PANTHENOL, SODIUM HYALURONATE, POLYGONUM BISTORTA ROOT EXTRACT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, BIOSACCHARIDE GUM-1, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL, STEARIC ACID, CARBOMER, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MICA, HEXYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, PANTOLACTONE, CAPRYLYL GLYCOL, XANTHAN GUM, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, ALUMINA, TIN OXIDE, IRON OXIDES (CI 77491), TITANIUM DIOXIDE (CI 77891). Was ist Clean Beauty? Wir glauben nicht, dass CLEAN-Produkte ein Muss oder die Antwort auf jedes Hautpflegeproblem sind. Wir möchten aber allen, denen es wichtig ist auf bestimmte Inhaltsstoffe zu verzichten, eine schnelle Orientierungshilfe bieten. Unser Clean Beauty Konzept definiert sich vor allem über die Inhaltsstoffe, die Sie nicht in den Produkten mit dem CLEAN-Icon finden werden: BHA (Butyliertes Hydroxyanisol), BHT (Butyliertes Hydroxytoluol), Chemische Sonnenschutzmittel, EDTA, Ethanolamine, ethoxylierte Inhaltsstoffe (Ceteareth-20, Emulgierwachs, PEGS, Polysorbate-20, Polysorbate-40, Steareth-20, Sulfate), Formaldehyd, Methylchloroisothiazolinon und Methylisothiazolinon, Methylcellulose oder 2-Methoxyethanol, Nitro- und Polyzyklischer Moschus, Parabene, Petrolatum und Paraffin, Phthalate, Resorcin, Silikone, Tierische Nebenprodukte (mit Ausnahme von Lanolin und Bienenwachs), Toluol, Triclosan und Triclocarban. Mit diesem Icon sehen Sie auf einem Blick, welche Produkte den Standard unseres CLEAN Guides erfüllen. Lesen Sie mehr in the STUDIO über THE NICHE CLEAN GUIDE!