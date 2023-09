CosRx

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

€29.00 €27.39

Power-Skincare: COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence Eine Essenz mit Power-Inhaltsstoffen: Die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence von COSRX ist zu 96 % mit Schneckensekret-Extrakt formuliert. Zusammen mit Kräuterextrakten unterstützt es die Regeneration der Haut perfekt! Was so toll am Schnecken-Sekret ist? Top-Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Kollagen, Kupferpeptide, Proteoglyclan, Eisen und Zink. Kollagen und Hyaluronsäure sind wahre Feuchtigkeits-Booster. Die Pflege verleiht der Haut einen vitalen Look und mindert kleine Fältchen. Kupferpeptiden und Zink werden entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften zugeschrieben. Das Serum eignet sich für alle, die mit Aknenarben, unreiner Haut und Sonnenschäden zu kämpfen haben. Verwöhn deine Haut mit extravaganter Skincare und sorg für ein glatteres, ebenmäßigeres und vitaleres Aussehen!