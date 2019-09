Rouje

Adella Heels

£159.05

Buy Now Review It

At Rouje

Escarpins ADELLA 185 € Les escarpins Adella allongent la jambe et réhaussent l'allure. Ils subliment les jeans comme les robes légères. 36 37 38 39 40 41 AJOUTER AU PANIER La coupe Avec leur hauteur confortable, leur matière qui épouse le talon et leur silhouette indémodable, les escarpins Adella sont les chaussures idéales. Comment l'assortir ? Les escarpins Adelle s'entendent très bien avec tous les styles : robes du jour, robes du soir, jean brut ou jupe portefeuille ... Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Escarpins à petit talon en veau velours. Hauteur de talon : 5,5cm. Matière stretch, toucher suède, couleurs intemporelles. Forme indémodable. 100% veau velours Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours