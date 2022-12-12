Skip navigation!
DISCOVER
WATCH
SHOP
+MORE
United States
Switch To
United Kingdom
Germany
France
Australia
Search
Products from
Shop
Buy Black
Jewelry
By Chari
2 Initial And Diamond Necklace
$315.00
Buy Now
Review It
At By Chari
Need a few alternatives?
SaharasEssentials
Star Earrings
BUY
$44.00
Etsy
Yala Jewellery
Ortum Brass And Horn Cuff Bracelet
BUY
£60.00
Yala Jewellery
Dixie Graze
Candy Rings
BUY
£0.50
£5.00
Dixie Graze
Omolola Jewellery
Africa Chain Bracelet
BUY
£20.00
Omolola Jewellery
More from By Chari
By Chari
Initial Ring
BUY
$60.00
By Chari
By Chari
Capri Bracelet
BUY
$125.00
By Chari
More from Jewelry
SaharasEssentials
Star Earrings
BUY
$44.00
Etsy
Yala Jewellery
Ortum Brass And Horn Cuff Bracelet
BUY
£60.00
Yala Jewellery
Dixie Graze
Candy Rings
BUY
£0.50
£5.00
Dixie Graze
Omolola Jewellery
Africa Chain Bracelet
BUY
£20.00
Omolola Jewellery
Discover
R29 Stories & News
Watch
R29 Original Series & Films
Shop
R29's Most Wanted