More than a pretty face – Zendaya Coleman hat einen neuen Job

Wenn du noch nichts von Zendaya Coleman gehört hast, weißt du wahrscheinlich auch nicht, was die Oscars sind. Die 22-Jährige ist längst ein strahlender Rising Star im Filmbusiness. Nachdem sie erste Karriereschritte im Disney Channel gemacht hat, sieht man sie jetzt auf der ganz großen Leinwand. Zuerst neben Hugh Jackmann und Zac Efron in Der große Showman, jetzt als weibliche Hauptdarstellerin in Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far from Home. Du interessierst dich nicht für Filme? Das ist nicht wirklich eine Ausrede! Zendaya macht nämlich auch Musik. Ihr erstes, nach ihr benanntes, Album kannst du auf jedem Streaming-Dienst hören. Für den ungewöhnlichen Fall, dass Musik auch nicht ganz dein Ding ist, können wir nur sagen: Zendaya hat mittlerweile über 54 Millionen Follower auf Instagram. Nicht nur da engagiert sie sich für Bildung und Female Empowerment. Kein Wunder also, dass sie für junge Frauen ein Vorbild ist. Jetzt kommt ein neuer „Job“ für das Multitalent hinzu. Zendaya ist neue Markenbotschafterin für die französische Luxusmarke Lancôme.