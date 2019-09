Ob erstes Date, Mädelsabend oder Family-Time: Es geht doch nix über einen gemütlichen Filmeabend in toller Gesellschaft! Und weil wir uns bei diesem hervorragenden Wetter natürlich nicht in stickigen Kinosälen aufhalten wollen, sondern lieber an der frischen Luft, haben wir uns auf die Suche nach kleinen und großen, bekannten und unbekannten Open-Air-Kinos gemacht. In der Galerie findet ihr das Ergebnis. Film ab!