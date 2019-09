Du fragst dich, wie ich, was genau an Wein tierisch sein soll? Naja, das reine Produkt kommt ohne Tier aus, der Herstellungsprozess jedoch nicht. Viele Rebsorten, besonders Rotwein, werden mit Gelatine oder Hühnereiweiß geklärt. Mittlerweile findet man auf einigen Etiketten bereits das V-Label, was das abendliche Shoppen im Super- oder Biomarkt erleichtert. Ist man sich unsicher, ob der gewählte Traubensaft in der kompletten Herstellung frei von jeglichen tierischen Nebenprodukten ist, kann man auf der Händler- oder Winzerseite nachschauen. Doch damit ist es leider noch nicht getan: Auch im Klebstoff, der Etikett und Flasche zusammenhält, kann sich Kasein verstecken, das aus Milch hergestellt wird. Vegan Lebenden würde ich beim Thema Wein empfehlen, sich vor dem Genuss gründlich zu informieren und die liebste komplett-vegan-Weinflasche selbst zur nächsten Party mitzubringen, um auf Nummer sicher zu gehen.