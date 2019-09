„What's The Get Down?“ Kurz zusammengefasst: der Plan fürs Wochenende. Am Freitag erscheint die lang erwartete Netflix-Serie von Baz Luhrmann, dem Macher von Romeo + Julia und The Great Gatsby. Darin erzählt er, wie Hip-Hop entstanden ist. Keine leichte Aufgabe, doch The Get Down schafft es, mehr zu sein als nur eine Geschichtsstunde mit gutem Sound.



Dafür mitverantwortlich ist Co-Produzentin und Kostümdesignerin Catherine Martin. Für The Get Down stand sie vor der Herausforderung, eine Stil-Ära zum Leben erwecken, von der viele ein ganz genaues Bild im Kopf haben. Weite Hosen, Trainingsjacken und Oldschool-Sneakers zum Beispiel – und genauso holt einen die Serie auch mitten ins Geschehen.



Die Geschichte beginnt in der South Bronx von 1977, einem New Yorker Viertel, das von Gangs, Gewalt und verfallenen Häusern geprägt war. Durch diese Kulisse rennt Protagonist Shaolin Fantastic in der ersten Folge in seinen knallroten Sneakers von Puma. Er springt über Dächer, Autos, durch die Straßen und trotzdem sehen seine Schuhe aus, als wären sie gerade frisch ausgepackt worden.