Gerade erst letzte Woche haben wir euch unsere echten Streetstyles vom Mauerpark in Berlin präsentiert, da flattern auch schon die nächsten Looks abseits des Fashion Week-Zirkuses in unser Email-Postfach. The Sartorialist aka. Scott Schuman aka. treuer Verfechter der authentischen Looks von der Straße hat sich mit Land's End zusammengetan, um unter dem Motto Portraits on Canvas bei öffentlichen Castings beeindruckende Menschen mit einem einzigartige Stil zu entdecken.Das erste Event der Reihe fand natürlich in Schumans Heimat New York statt und die Bilder begeistern mit eigenwilligen Streetstyles, die zugleich tragbar als auch besonders sind. Unsere Highlights seht ihr in der Slideshow!