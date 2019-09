Ciao, Milano! In der italienischen Modestadt fand gerade die Spring/Summer 2017 Fashion Week statt und High Fashion Brands wie Gucci , Prada, Marni und Co. haben ihre modischen Visionen für die nächste Saison vorgestellt. Doch Inspirationen gab es natürlich wie immer nicht nur auf dem Laufsteg zu sehen sondern auch vor den Shows.In Italien setzen die Streetstyle-Stars bekanntermaßen gerne auf ein bisschen mehr Farbe als in New York, London und Paris. Daran hat sich auch in dieser Saison nichts geändert. Grelle Hosen, Mustermix in prächtigen Tönen und Streifen in allen Nuancen gab es auf der Straße zu sehen. Da fühlen wir uns doch direkt auch zu mehr Farbe motiviert. Klickt euch in unsere Slideshow und lasst euch motivieren!