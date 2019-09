Eingefleischte Star Wars-Fans hatten gestern Nacht (Supermoon!) bestimmt schon galaktische Träume. Anderenfalls wird spätestens heute der Countdown gezählt. Denn in genau zwei Wochen läuft der neuste Star Wars Film „Die letzten Jedi“ in den deutschen Kinos an. Und wenn man sich als Fan der ersten Stunde bemerkbar machen will, empfehlen wir das Premieren-Outfit jetzt schon zu planen. Schließlich sind die Star Wars-Kollektion dafür bekannt, früh ausverkauft zu sein.