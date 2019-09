Du gehst lieber ins Berghain als auf fancy Parties? Dann hat Weekday dein Silvesteroutfit

Wer sich an den Feiertagen nicht nur mit Glitzer und Pailletten schmücken will, sondern gleichzeitig noch ziemlich lässig aussehen möchte, findet sein Outfit höchstwahrscheinlich bei Weekday. Denn die launchen ihre Festtagskollektion unter dem Motto „LESS WORK MORE TECHNO“. Für alle Freizeitraver und Urban Chics bedeutet das dieses Jahr also edgy statt boring.