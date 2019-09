7 Styles zeigen, dass der French Look mit nur einem Accessoire funktioniert

Zugegeben, das Beret findet seinen Ursprung viel mehr in der baskischen, als in der französischen Kultur. Doch erinnert die schlichte Schiebermütze irgendwie trotzdem an den klassischen It-Girl-Flair mit französischem Charme. Vielleicht auch, weil Dior das eingestaubte Accessoires erst im Frühjahr zurück auf die Pariser Laufstege brachte.