11 x Outerwear, die dich ohne Funktionsjacke warm durch den Winter bringt

Aber ist es wirklich so schwer sich warm und stylish anzuziehen? Eigentlich nicht, sogar auf Pelz oder Daune könnt ihr gut und gerne verzichten. Die Outerwear der Saison wartet mit stylish-praktischen Eigenschaften wie herausnehmbarem Futter, wetterfesten Materialien in Rosa oder Oversize-Schnitten mit Platz für Layering drunter auf. Unsere 10 Favoriten aus den Onlineshops plus eine Extrajacke zum drunterziehen gibt's in der Slideshow! Funktionsjacke, adé.