Nie wieder müffelnde Sportsachen: Tipps & Tricks zur Reinigung

Wenn du nach Hause kommst, häng deine durchgeschwitzte Wäsche am besten erst Mal auf und lass sie trocknen. Zusammengeknüllt in der Sporttasche oder im Wäschekorb könnte sich schlimmstenfalls nämlich sogar Schimmel bilden und den wirst du nicht so einfach wieder los. Nach dem Waschen solltest du die Klamotten so schnell wie möglich aus der Machine nehmen. Wirf sie aber besser nicht in den Trockner, sondern häng sie draußen auf – die Sonne kann verbliebene Bakterien abtöten