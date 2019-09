Die wichtigsten Selbstverteidigungsmoves, die jede Frau kennen sollte

Der Unterschied zwischen Krav Maga und anderen Martial Arts, wie etwa Karate oder Jiu Jitsu, ist der, dass beim Krav Maga auch „schmutzige Kampftechniken erlaubt sind, die in Sportkämpfen regelrecht verboten sind“, so Cascio. Beispielsweise sind gezielte Tritte in die Leistengegend erlaubt oder Stiche in die Augen. Doch der Kampfsport sei nicht nur wegen seiner grenzenlosen Gewaltoption sehr beliebt, sondern auch, weil er ein gutes Workout bietet.