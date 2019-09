8 Schmucktrends, die du diesen Sommer überall sehen wirst

Ich weiß nicht wie es dir geht, aber bei mir fällt der Schmuck oft unter den Tisch. Natürlich nicht wortwörtlich (obwohl ich zugeben muss, dass schon so einige Ringe unterm Sofa gelandet sind, weil nicht aufhören kann, damit rumzuspielen), sondern im übertragenen Sinne, sprich: Oft schnapp ich mir früh in letzter Sekunde schnell noch irgendeine Kette, bevor ich – mal wieder kurz vor knapp – aus der Wohnung stürze. Was eigentlich ziemlich schade ist, denn es ist nicht so, als hätte ich wenig Schmuck. Trotzdem trage ich aus Zeitgründen (oder Faulheit) fast immer die gleichen Teile.