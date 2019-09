Schlaghosen mit Elastikbund sind die besseren Leggings

Ich gebe es zwar nur ungern zu, aber ich liebe Leggings . Obwohl sie alles andere als stylisch sind, zieh ich sie ständig an. Wenn ich in den Supermarkt oder zum Späti gehe. Wenn ich am Wochenende Brötchen hole oder einen Spaziergang mache. Und wenn ich mich mit Freundinnen im Park zum Picknick verabredet habe. Es gibt einfach keine Hose, die so bequem ist wie eine klassische Jerseyleggings.