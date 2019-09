Kaum neigt sich der Sommer dem Ende zu, kehrt ein alter Bekannter aus seinem sechsmonatigen Urlaub zurück. Während seiner Abwesenheit hat unser lieber Freund jedoch gemerkt, dass man zusammen weniger alleine ist. Und so kommt es, dass der gute alte Cord in diesem Jahr am besten nicht nur im Einzelteil getragen wird, sondern am besten gleich als ganzer Look.