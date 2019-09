9 wunderschöne Sandalen für schmale Füße

Doch zum Glück gibt es gerade eine Trendvielfalt, die für schmale Füße einiges an Auswahl bereit hält. Schmale Riemchen umschließen den Spann in Lackoptik, Metallic-Streifen glänzen in Rot und Pink und Bastmaterialien passen perfekt zum Safari-Look. Flexible Bänder überlassen es dir obendrein selbst, wie fest die neue Sandale am schmalen Fuß sitzt. Selbst Modelle mit Absatz gehen klar. Mit welchen neun Modellen du deine schmalen Füße jetzt in Sachen Halt und Look glücklich machen kannst, siehst du in unserer Slideshow. Da darf der Sommer kommen!