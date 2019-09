Nie wieder kalte Füße: 13 Hausschuhe & Kuschelsocken, die nicht nach Ü60 aussehen

Da dachten wir, der Winter wäre schon fast geschafft und dann sowas: Draußen wird es immer kälter und mit unter zehn Grad minus sind die Temperaturen so niedrig, wie schon lange nicht mehr. Um die momentane Frostwelle unbeschadet zu überstehen, hilft eigentlich nur eines, und zwar dick einpacken. Das gilt übrigens auch für zu Hause, schließlich sind kalte Füße nicht nur der Grund, weshalb wir abends nicht einschlafen können, sondern auch der Ursprung für so manche Erkältung. Und die braucht so kurz vor dem Frühling doch wirklich niemand.