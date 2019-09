Der Winter ist fast vorbei, aber dieser Schuh aus der Kindheit ist zurück

Spätestens seit Jeremy Scotts Modenschau während der gerade laufenden New York Fashion Week ist klar: Der Moon Boot ist zurück! So brachte der Designer den klassischen Schneeschuh in flippigen Mustern auf den Laufsteg und katapultiert uns gleichzeitig in unsere Kindheit zurück. Denn da war der Schuh nicht nur modisch, sondern vor allem warm. Passend zum Februarwetter.