Verflixt & zugenäht? Nähte tragen wir jetzt sichtbar

Auffällige Kontrastnähte sind derzeit in allen (Online-)Shops zu finden. Ob in Schwarz und Bunt auf hellem Stoff oder als weiße Variante auf dunklen Materialien – das sichtbare Garn ist ein hübsches Detail, das sich einfach kombinieren lässt und deshalb auch perfekt für jede Garderobe eignet. Während Röcke und Hosen gut zu schlichten, einfarbigen Oberteilen passen, können helle Blusen zu gemusterten Stoffhosen oder Jeans getragen werden. Einzelne Statement-Pieces wie Mäntel oder Overalls stehen na(h)türlich für sich. Alle Lieblingsteile findet ihr in der Slideshow!