Diese It-Bags kosten kein Vermögen, sind aber genauso schön wie die Luxusversionen

Die Auswahl an Luxustaschen wird stetig größer, der eigene Kontostand steigt nur leider nicht automatisch an. Zwar haben viele von uns den guten Vorsatz jeden Monat etwas zurückzulegen, um sich endlich mal den ein oder anderen Taschentraum leisten zu können. Doch der wird schneller verworfen, als umgesetzt. Und wenn man dann doch investiert, dann eher in zeitlose Klassiker.