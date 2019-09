Homewear, mit der du auch nach 10 Tagen auf der Couch fabelhaft aussiehst

In meiner Vorstellung sieht das immer sehr gut aus. Eine Byredo Kerze flackert in der Ecke, während ich, in Kaschmir und Seide gehüllt, die Haare locker easy zusammengesteckt, an meinem Weinglas nippe. Die Realität allerdings schrappt an meiner Vision ordentlich vorbei. Zum Lieblingsschlüpfer unter der ausgeleierten Jogginghose trage ich den durchlöcherten Wollpullover meines Freundes. Am Rotweinglas wird nicht genippt, es wird gestürzt. Lediglich die Duftkerze tut ihren Job. Zeit also, ein wenig Stil in die privaten Stunden mit sich selbst zu bringen, schließlich kann man sich ja auch in Samt und Seide hüllen, wenn die einzige Person, die einen zu Gesicht bekommt, das eigene Spiegelbild ist.