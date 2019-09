Vom Laufsteg auf die Straße: Die neuen Regenjacken sind praktisch und stylisch

Nicht nur die Models waren bei den Fashionshows in durchsichtige Plastikmäntel gehüllt, sondern auch die Besucher*innen. Und zwar nicht in diese ollen, ach so zweckmäßigen Regenjacken von früher, an die du jetzt vielleicht denkst, sondern in echte Fashionpieces. Von Knallfarben bei Kate Spade über Lederelemente bei Fendi bis hin zu vollgekritzelten Mänteln bei Moschino : Die neuen Modelle setzen auf detailverliebte Designs und leuchtende Farben.