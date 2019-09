Ich würde gern Mäuschen spielen dürfen, wenn Witherspoon Bücher bestellt, sie durchwälzt und sich Notizen und Gedanken zu den darin beschriebenen Charakter macht. Weil das leider nicht möglich ist, werde ich weiterhin das tun, was dem am nächsten kommt: Ihrem webbasiertem Buchclub folgen wie das Fangirl, das ich bin. Für mich ist Witherspoon eine der smartesten, vorausschauendsten und interessantesten Geschichten-zum-Leben-Erweckerinnen unserer Zeit. Sie zieht mich in ihren Bann und inspiriert mich dazu, mehr zu Lesen (aktuell liegt das von ihr empfohlene Something in the Water auf meinem Nachttisch). Aber darüber hinaus teilt sie ihren Erfolg mit anderen – vor allem mit anderen Frauen. Neben dem Kauf der Rechte an Büchern von Autorinnen verpflichtet sie bewusst weibliche Screenwriterinnen und kämpft dafür, Schauspielerinnen auch Credits als Produzentinnen zu ermöglichen. Kurzum: Sie verhilft Frauen zu guten Jobs in Hollywood und das zu einer Zeit, in der diese immer noch weniger lukrative Angebote bekommen als ihre männlichen Kollegen, wie das gerade viral gegangene BBCs Leading Ladies Video passend parodiert. Witherspoon beweist nicht nur, dass Ehrgeiz – besonders für Frauen – alles andere als „ein dreckiges Wort“ ist oder gar etwas, für das sie sich schämen sollten, sondern dass Selbstverwirklichung, beruflicher Erfolg und die Bereicherung anderer durchaus Hand in Hand gehen kann; dass man Frauen nur die richtigen Chancen geben muss, sodass dabei Geschichten herauskommen, von denen ich und Millionen anderer Menschen nicht genug bekommen. Ein Hoch auf Reese Witherspoon als Vorbild von echtem, gelebten Female Empowerment!