Laufen kann Freiheit bedeuten. Freiheit im Kopf und Antrieb fürs Leben.Sieben Frauen, die alle ihren ganz eigenen Weg gehen, lassen uns teilhaben an der persönlichen Geschichte über die treibende Kraft. Und die Hürden im Leben, die eben auch dazugehören. Bei wem geht es denn schon easy auf die Zielgerade zu?Darüber sprechen die Sängerinnen Lena Meyer-Landrut und Jennifer Weist, die Modebloggerinnen Caro Daur, Marina the Moss und Nike van Dinther, sowie die Moderatorinnen Wana Limar und Visa Vie nun ganz ehrlich. Existenzängste, Trennungsschmerz und wahre Freundschaft – die Sieben packen ihr Herz in unsere Slideshow. Und ihre Füße in den neuen Runningschuh LunarEpic Low Flyknit . Der Laufschuh begleitet die Mädels ab kommender Woche nämlich täglich. Nike präsentiert unter dem Motto „What Keeps You Running“ eine ganz besondere Story: einen siebentägigen Staffellauf auf Snapchat mit dem Running-Highlight des Sommers.Die aus Lunarlon-Schaum gefertigten Inseln auf der Untersohle des Schuhs bewegen sich individuell, sodass unterschiedliche Zonen punktgenau auf Impulse reagieren – das Ergebnis ist ein bisher unerreichtes Laufgefühl, wovon uns die Frauen live während eines Laufs berichten werden. Mit dem neuen LunarEpic Low Flyknit kommt man allerdings nicht nur bei einem Run weiter, sondern auch durch den ganzen Tag – das zeigen die Powerfrauen nacheinander auf ihren Profilen.Wohin sie die lasergeschnittene Außensohle trägt und wie gemütlich der Laufschuh mit seiner besonderen Dämpfung auch im vielleicht stressigen Alltag ist, wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber es empfiehlt sich, schon mal den Wochenplan für das Running-Abenteuer zu verinnerlichen:Den Anfang macht am Montag die sympathische Wana Limar (Snapchatname: shookwan), abgelöst wird sie am Dienstag von der reiselustigen Caro Daur (Snapchatname: carodaurohnee), Mitte der Woche läuft die Frontfrau von Jennifer Rostock, Jennifer Weist (Snapchatname: maerjungfrau), Donnerstag nimmt uns die bezaubernde Lena Meyer-Landrut (Snapchatname: helloleni) virtuell mit laufen, am Freitag können wir in den sportlichen Alltag von Marina the Moss (Snapchatname: marinathemoss) gucken, am Samstag schauen wir bei Hip-Hop-Expertin Visa Vie (Snapchatname: visa.vie) rein und den Abschluss am letzten Tag der Woche macht dann die tolle Nike van Dinther (Snapchatname: nikejane).Klick dich also in unsere Interviewreihe und verfolge die Stories nächste Woche auf Snapchat!#lunarepic @nikerunning