Wenn also jeder Feierabend zum Filmabend wird, dann gibt es nur eins: Netflix and Chill – wir lassen auch 2018 noch nicht von dem Credo ab! Wir haben euch bereits Sammlungen unserer liebsten Rom-Coms Coming-of-Age- oder Horrorfilme und natürlich Filmklassiker zusammengestellt. Allerdings gibt es hin und wieder auch Abende, an denen man den Adrenalinpegel in die Höhe schnellen lassen und sich in spannender Ungewissheit wiegen will. Für genau diese Abende haben wir Netflix auf die besten Thriller durchforstet. Dabei herausgekommen sind die folgenden acht Filme.