Wie es sich angefühlt hat, meine Familie an Ostern auf der Insel zu besuchen

Ankunft in Emden um 13:38. Ich habe noch knapp 20 Minuten Zeit, um mit einem weiteren Zug nach Emden Außenhafen zu fahren, wo meine Fähre um 14 Uhr Richtung Insel ablegt. Ich muss sie unbedingt erreichen, denn sie fährt nur 2x am Tag. Ich bemerke zum Glück schnell, dass der Bahnhof nur drei Gleise hat und ich mir absolut keinen Stress machen muss. Hier scheint echt der Hund begraben. Es ist ja auch Karfreitag, dämmert es mir. Ich rauche noch eine Zigarette. Es ist kalt, meine Hände frieren. Kurz vor 14 Uhr komme ich am Fährhaus in Emden Außenhafen an und stelle mich brav in die Schlange mit den Passagieren. Überwiegend Rentner udn Familien. Langsam drängeln sich die Menschen auf das Schiff – niemand will auf dem Festland vergessen werden. Fünf Minuten später bin ich an Bord und finde einen Platz auf einer Bank an Deck. Wir stechen in See, der Hafen verschwindet in weiter Ferne, die Seeluft peitscht mir ins Gesicht. Mir wird kalt. Ich stelle mich in der nächsten Schlange in der Caféteria an, um einen Pott Filterkaffee und eine Pommes zu bestellen. 8 Euro. Happige Preise. In zwei Stunden bin ich endlich da.