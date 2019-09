In drei Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer: Am Wochenende fand auf dem Tempelhofer Feld in Berlin die vollelektrische Motorsport-Serie Formel E (Berlin ePrix) statt. Die grüne Version der Formel 1 sozusagen. So fortschrittlich das Rennen in Sachen Umwelt ist, so verbesserungswürdig ist es in Sachen Geschlechterverteilung: Motorsport ist nach wie vor hauptsächlich Männersache – auch in der Elektroausgabe gibt es nur sehr wenige Frauen. Refinery29 hat mit einer gesprochen, die seit Beginn der FIA Formel-E-Meisterschaft dabei ist: Nicki Shields. Die Britin ist Moderatorin in der Boxengasse, ein bekanntes Gesicht in der Szene, unter anderem durch ihre CNN-Motor-Show „Supercharged“.