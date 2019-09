Dieses Tool zaubert überall das perfekte Licht für ein makelloses Make-Up

Das perfekte Make-Up ist nicht nur von den passenden Produkten und der richtigen Technik abhängig, sondern auch vom Licht im Raum, in dem man Foundation, Rouge, Lippenstift und all die anderen Schönmacher gerade in geordneter Reihenfolge nach und nach auftragen will. Am liebsten säßen wir natürlich alle jeden Morgen an einem rundum ausgeleuchteten Schminktisch in unserem Schlafzimmer, in der Praxis kleiner Wohnungen oder düsterer Hotelzimmer wird die übliche Beautyroutine aber gern mal zur mittelgroßen Herausforderung.